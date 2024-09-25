A101 26 Eylül’de Tiny House ve Daha Fazlasını Yeniden Satışa Sunuyor! Türkiye genelinde 13.000'den fazla mağazasıyla geniş bir tüketici kitlesine ulaşan A101, 26 Eylül’de büyük fırsatlarla dolu yeni bir kampanya başlatıyor. Teknolojik ürünlerden doğa severler için Tiny House seçeneklerine kadar birçok ürün, uygun fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Bu kampanyada öne çıkan ürünler, özellikle bütçe dostu olmalarıyla dikkat çekiyor.

Tiny House Fırsatları A101’de!

Doğa ile iç içe yaşamak isteyenler için Tiny House, son dönemin en popüler tercihleri arasında yer alıyor. A101, bu trende ayak uydurarak 26 Eylül’de ESCAMP 6500 Flat Tiny House’u 449.000 TL’ye satışa sunuyor. Minimalist yaşam tarzını benimseyenler ve doğaya kaçmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Elektrikli Moped ve Bisikletler A101’de Satışta

A101, teknolojik ürünler arasında elektrikli araçlara da yer veriyor. Özellikle şehir içi ulaşımda pratiklik sağlayan elektrikli moped ve bisikletler, uygun fiyatlarla dikkat çekiyor. APEC APM2 üç tekerlekli elektrikli moped 43.990 TL’ye, VOLTA VB2 katlanabilir elektrikli bisiklet 19.990 TL’ye ve VOLTA VB3 elektrikli bisiklet ise 16.990 TL’ye satışa sunuluyor. Şehir içi ulaşımda ekonomik ve çevre dostu çözümler arayanlar için mükemmel seçenekler!

A101’de Kaliteli Televizyonlar Bütçe Dostu Fiyatlarla

A101, geniş ekranlı ve yüksek çözünürlüklü televizyon arayanlar için cazip seçenekler sunmaya devam ediyor. 65 inç büyüklüğünde HI-LEVEL 65UHL600 4K UHD Smart TV 17.499 TL’ye, TOSHIBA’nın 50 inç 4K Ultra HD Android TV modeli 12.999 TL’ye ve 43 inç 4K UHD Android TV’si 10.999 TL’ye satışa çıkıyor. Daha kompakt çözümler arayanlar için ONVO’nun 42 inç Full HD Android Smart LED TV modeli 6.999 TL, 32 inç HD Ready modeli ise sadece 4.799 TL fiyatıyla tüketicileri bekliyor.

Uygun Fiyatlı Beyaz Eşyalar A101 Raflarında

Beyaz eşya arayışında olanlar için A101, bütçe dostu ürünler sunuyor. SEG markasına ait LF 2831 buzdolabı, BM 6001 bulaşık makinesi ve CM 710 çamaşır makinesi 8.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca 12 kg kapasiteli SEG CM 1212 E çamaşır makinesi 14.999 TL’ye, GOODWEST 3’lü siyah cam ankastre set ise 6.499 TL’ye satışta.