1 Ekim 2024 Döviz Kurları: Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu? 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla döviz kurları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen herkes için büyük önem taşıyor. Dolar ve Euro başta olmak üzere, döviz piyasasında yaşanan hareketlilik, ekonomik göstergeleri doğrudan etkiliyor.

Dolar Kuru Bugün Ne Kadar?

Serbest piyasada dolar, 1 Ekim 2024 sabahına 34.1999 TL seviyesinden başladı. Bu değer, yatırımcıların yakından takip ettiği önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Saat 09:30 itibariyle dolar, 34.1885 TL'den alınıp 34.2035 TL'ye satılıyor. Dolar, düne göre güne yüzde 0.01'lik hafif bir yükselişle giriş yaptı. Bu artış, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Doların dün gördüğü en yüksek seviye 34.2056 TL iken, en düşük seviyesi ise 34.1627 TL oldu. Dolar, günü 34.1977 TL seviyesinden kapatarak, yatay bir seyir izledi.

Euro Kuru Bugün Ne Kadar?

Euro ise aynı tarihte, 38.1267 TL seviyesine ulaşarak döviz yatırımcılarının dikkatini çekiyor. Saat 09:30 itibariyle serbest piyasada euro 38.1064 TL'den alınıp, 38.1348 TL'den satılıyor. Euronun düne göre yüzde 0.05'lik bir değişimle başladığını görüyoruz. Bu küçük değişiklik, euro yatırımlarının stabil bir seyir izlediğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Dün euro, en yüksek 38.3427 TL seviyesine ulaşırken, en düşük 38.0346 TL'den işlem gördü ve günü 38.1080 TL seviyesinde tamamladı.