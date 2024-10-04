2024 Dolar Tahminleri: Yıl Sonunda Dolar Kaç TL Olacak? Uzmanlardan Yıl Sonu Dolar Tahminleri. Dolar 36 TL Olur Mu? 4 Ekim 2024 tarihinde dolar fiyatları 34,24 TL seviyesinden güne başlıyor. Piyasalar, doların kısa vadede izleyeceği seyri merak ederken, faiz indirimi beklentileri de tartışılmaya devam ediyor. Özellikle eylül ayı enflasyon rakamlarının yüksek açıklanması, Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik beklentileri değiştirdi. Yabancı kurumlar, doların yıl sonu seviyesine dair tahminlerini revize etmeye başladı.

Eylül Enflasyonu ve Faiz İndirimi Beklentileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileri, beklentilerin üzerinde gelerek %2,97 seviyesinde gerçekleşti. Bu yüksek enflasyon, özellikle faiz indirimi beklentilerini ötelemiş durumda. Kasım ayında yapılması beklenen ilk faiz indirimi, yılın sonuna veya 2025'in başlarına sarkabilir. Bu gelişmeler, iç piyasada döviz kuru fiyatlamalarına yönelik tüm tahminleri yeniden şekillendirdi.

Merkez Bankası'ndan 'Sıkı Para Politikasına Devam' Mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon rakamlarının beklentileri aşmasının ardından “sıkı para politikasına devam” mesajını yineledi. Karahan’ın açıklamaları, piyasalarda faiz indiriminin ertelenebileceğine dair bir sinyal olarak algılandı. Bu gelişmelerin etkisiyle, dolar fiyatları 34,24 TL seviyesinde işlem görmeye başladı. Kapalıçarşı’da döviz bürolarında ise dolar alım-satım aralığı 34,18 TL ile 34,28 TL arasında seyrediyor. Teknik analizlere göre 34,12 TL destek seviyesi, 34,32 TL ise direnç seviyesi olarak takip ediliyor.

Yabancı Kurumların Faiz İndirimi ve Dolar Tahminleri

Doların gelecekteki seyri hakkında öne çıkan tahminler, yabancı kurumlar tarafından yapılan analizlerle şekilleniyor. Faiz indirimi beklentileri konusunda farklı görüşler bulunuyor:

Barclays : Ekim ayında TÜFE %2 ve üzeri gelirse, aralık ya da ocak ayında faiz indirimi bekliyor.

: Ekim ayında TÜFE %2 ve üzeri gelirse, aralık ya da ocak ayında faiz indirimi bekliyor. BBVA : Aralık ayında ilk faiz indiriminin gelebileceğini öngörüyor.

: Aralık ayında ilk faiz indiriminin gelebileceğini öngörüyor. JP Morgan : Ocak 2025'te faiz indirimi ihtimaline vurgu yapıyor.

: Ocak 2025'te faiz indirimi ihtimaline vurgu yapıyor. UBS : Kasım ayında faiz indirimi ihtimalinin hâlâ masada olduğunu belirtiyor.

: Kasım ayında faiz indirimi ihtimalinin hâlâ masada olduğunu belirtiyor. Morgan Stanley: Kasım ayında faiz indirimi ihtimalini zayıf görüyor.

Yıl Sonu Dolar Tahminleri

Yabancı finans kurumları, Türkiye'deki faiz politikaları ve enflasyon rakamlarına göre yıl sonu dolar tahminlerini belirlemeye başladı. Yüksek TL getirisi, döviz kurlarının baskı altında kalmasına neden olurken, piyasalarda değerli TL görünümü ağırlık kazanıyor. Buna paralel olarak, yabancı kurumların yıl sonu dolar kuru tahminleri şöyle sıralanıyor: