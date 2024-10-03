2024 Eylül Enflasyon Verilerine Göre Kira Artış Oranı Belirlendi: Kiracılar ve Ev Sahipleri İçin Bilmeniz Gerekenler. Kira artış oranları, konut ve işyeri sahipleri ile kiracılar arasında her dönem merak edilen bir konu. 2024 Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kira artışlarına uygulanacak tavan zam oranı da belirlenmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarına dayanarak yapılan hesaplamalar sonucunda, kiralara uygulanabilecek en yüksek zam oranı yüzde 63,47 olarak açıklandı.

Kira Artış Oranları Nasıl Belirlenir?

Kira artış oranları genellikle TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri üzerinden hesaplanır. Bu veri, konut ve işyeri kira sözleşmeleri yenilendiğinde, yeni dönem için ne kadar zam yapılacağını belirleyen önemli bir faktördür. Ancak, hükümetin son iki yıldır uyguladığı düzenleme ile kira artışlarına bir tavan oran getirildi ve bu oran yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Bu düzenleme, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların ekonomik belirsizlikler karşısında daha dengeli bir süreci takip etmesini amaçladı.

Temmuz Ayı İle Birlikte Gelen Değişiklikler

2024 Temmuz ayı itibarıyla yüzde 25'lik sınırlama ortadan kalktı. Artık kiracılar ve mülk sahipleri, kira artışlarını TÜFE üzerinden yapmaya başladılar. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde kira bedelleri açısından önemli bir değişiklik yarattı. TÜFE'ye dayalı artış oranı, 12 aylık ortalamalar üzerinden hesaplanıyor ve bu da kira artışlarının daha öngörülebilir olmasını sağlıyor.

2024 Eylül Ayı Tavan Kira Artış Oranı

TÜİK tarafından açıklanan 2024 Eylül enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 63,47 olarak belirlendi. Bu oran, hem konut hem de işyeri kiraları için geçerli olacak. Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri dikkate alındığında, yeni sözleşme dönemine girecek kiracılar ve ev sahipleri bu orana göre hareket edecekler.

Kiracılar ve Ev Sahipleri İçin Bu Oran Ne Anlama Geliyor?

Yüzde 63,47'lik tavan kira artış oranı, mevcut kiralar üzerinde önemli bir artış anlamına geliyor. Özellikle büyük şehirlerde, kira bedellerinin hali hazırda yüksek olduğu bölgelerde, bu oran kiracıların mali yükünü artırabilir. Ancak ev sahipleri açısından bakıldığında, enflasyon karşısında mülk değerlerinin korunması için bu artışın gerekli olduğu savunulabilir. Yine de taraflar arasında anlaşmaların adil ve dengeli bir şekilde yapılması, uzun vadede her iki tarafın da faydasına olacaktır.