2025 Yılı Emekli ve Memur Zam Oranları Nasıl Olacak? Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, 2025 yılına yaklaşırken zam oranlarını merak ediyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memur zammına ilişkin ilk veriler de ortaya çıkmaya başladı. Özellikle enflasyon farkının belirleyici olduğu bu süreçte, ilk üç aylık enflasyon oranı yüzde 8,9 olarak gerçekleşti. Peki, bu oranlar emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte detaylar...

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi için zam dönemi yaklaşıyor. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2025 yılı zam oranlarına dair ilk tahminler de ortaya çıkmaya başladı. Özellikle enflasyon farkı, hem emekli hem de memur maaşlarının artışında kritik bir rol oynayacak. İlk üç aylık enflasyon verilerine göre işçi emeklileri için yılbaşı zammı en az yüzde 8,9 seviyesinde olacak. Memurlar ise Temmuz ayında yüzde 10 oranında zam almışlardı, bu oran gerçekleşen üç aylık enflasyon farkının üzerinde.

Üç Aylık Enflasyon Verileri Ne Anlam İfade Ediyor?

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde enflasyon yüzde 8,9 olarak gerçekleşti. Bu durum, hem memur hem de işçi emeklileri için önemli bir gösterge. Zira emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları, bu enflasyon farkı üzerinden hesaplanacak. İşçi emeklileri, Bağkur ve SSK emeklileri, zamlarını altı aylık enflasyon verilerine göre alırken, bu üç aylık veriler yılbaşı zamlarının ilk ipuçlarını veriyor.

Emekli maaşlarına yapılan zamların bir kısmı toplu sözleşme ile belirlenirken, bir kısmı da enflasyon farkına bağlı olarak gerçekleşiyor. 2024 yılının Temmuz ayında yüzde 24,73 oranında bir zam alan emekliler, 2025 yılı Ocak ayında da benzer bir artış bekliyorlar.

Memur ve Memur Emeklileri İçin Zam Beklentisi

Memurlar ve memur emeklileri açısından 2025 yılı zamları da enflasyon verilerine bağlı olarak şekilleniyor. 2024 yılının Temmuz ayında yüzde 10'luk bir toplu sözleşme zammı alan memurlar, ayrıca enflasyon farkı da alacaklar. Eylül ayında açıklanan üç aylık enflasyon oranı yüzde 8,9 olarak kaydedildi. Fakat memurlar için henüz bir enflasyon farkı oluşmuş değil. Yıl sonuna kadar gerçekleşecek enflasyon verileri, bu farkın ne kadar olacağını belirleyecek.