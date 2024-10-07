Altında Yükseliş Devam Ediyor: İşte Altın Fiyatları ve Uzman Görüşleri
Altında Yükseliş Devam Ediyor: Altın Fiyatları ve Uzman Görüşleri. Altın piyasaları son dönemde oldukça hareketli. Peki, 7 Ekim haftası altın fiyatları nasıl başladı? Uzmanlar ne diyor? Altın yatırımcıları hangi seviyeleri takip etmeli? İşte tüm detaylar ve uzman İslam Memiş'in altın piyasasıyla ilgili önemli yorumları...
Altında Yükseliş Devam Ediyor: Altın Fiyatları ve Uzman Görüşleri. Altın piyasaları son dönemde oldukça hareketli. Peki, 7 Ekim haftası altın fiyatları nasıl başladı? Uzmanlar ne diyor? Altın yatırımcıları hangi seviyeleri takip etmeli? İşte tüm detaylar ve uzman İslam Memiş'in altın piyasasıyla ilgili önemli yorumları...
ABD Verileri ve Orta Doğu Gerginlikleri Altını Etkiliyor
Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarını etkileyen birçok faktör devreye girdi. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden yüksek gelmesi, piyasalar üzerinde önemli bir etki yarattı. Eylül ayında ABD’de tarım dışı istihdam 254 bin kişi arttı. Bu artış, beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti; zira analistler 150 bin civarında bir artış bekliyordu. Ayrıca, Temmuz ve Ağustos aylarına ait istihdam verileri de yukarı yönlü revize edildi.
Bu gelişmeler, küresel piyasaların yanı sıra altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Özellikle ons altındaki hareketlenme, yatırımcıların dikkatini çekti. Bununla birlikte, Orta Doğu’da İran'ın İsrail’e yaptığı füze saldırısı da sarı metaldeki oynaklığı artıran faktörlerden biri oldu. Bu gelişmenin ardından gram altın hızla 3 bin TL seviyesine ulaştı.
7 Ekim 2024: Kapalıçarşı’da Altın Fiyatları
Kapalıçarşı’da altın fiyatları, 7 Ekim itibarıyla yükselişini sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın, güne 2 bin 916 TL seviyesinden başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 798 TL’den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise 19 bin 604 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Bu hafta Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin TL barajını aşmış durumda. Çeyrek altın ise 5 bin TL’nin üzerine çıkarak yatırımcısına güçlü bir sinyal vermeye devam ediyor.
Uzman Görüşü: İslam Memiş'ten Altın Yorumu
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 7 Ekim haftasında da altın piyasalarında veri akışının yoğun olacağını belirtti. Ancak Memiş’e göre, bu veriler altın fiyatları üzerinde büyük bir etki yaratmayacak. Yatırımcılara ons altını yakından takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Memiş, özellikle gram altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu.
İslam Memiş, ons altının geçtiğimiz hafta 2 bin 653 dolar seviyesinden kapanış yaptığını ve 2 bin 630 dolar seviyesinin kısa vadede güçlü bir destek noktası olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu hafta ons altın için 2 bin 630 ila 2 bin 680 dolar aralığının kritik olduğunu belirtti. Gram altın yatırımcısı için ise 2 bin 980 ile 3 bin 80 lira aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Gram Altında Hareketli Günler: Yatırımcılar Ne Yapmalı?
Gram altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yaşanan küresel gelişmeler ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin etkisiyle önemli bir artış gösterdi. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda da altının yukarı yönlü hareketinin süreceği konusunda hemfikir. Özellikle, ABD'de açıklanacak ekonomik veriler ve Fed’in faiz politikası, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak.
İslam Memiş, gram altın yatırımcılarına ons altını dikkatle izlemelerini öneriyor. Özellikle kısa vadeli dalgalanmalardan faydalanmak isteyen yatırımcılar için, ons altında belirlenen destek ve direnç seviyeleri büyük önem taşıyor. Bu seviyeler, yatırımcıların alım-satım stratejilerini belirlemesinde rehber olabilir.