Altında Yükseliş Devam Ediyor: İşte Altın Fiyatları ve Uzman Görüşleri

Altında Yükseliş Devam Ediyor: Altın Fiyatları ve Uzman Görüşleri. Altın piyasaları son dönemde oldukça hareketli. Peki, 7 Ekim haftası altın fiyatları nasıl başladı? Uzmanlar ne diyor? Altın yatırımcıları hangi seviyeleri takip etmeli? İşte tüm detaylar ve uzman İslam Memiş'in altın piyasasıyla ilgili önemli yorumları...

ABD Verileri ve Orta Doğu Gerginlikleri Altını Etkiliyor

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarını etkileyen birçok faktör devreye girdi. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden yüksek gelmesi, piyasalar üzerinde önemli bir etki yarattı. Eylül ayında ABD’de tarım dışı istihdam 254 bin kişi arttı. Bu artış, beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti; zira analistler 150 bin civarında bir artış bekliyordu. Ayrıca, Temmuz ve Ağustos aylarına ait istihdam verileri de yukarı yönlü revize edildi.

Bu gelişmeler, küresel piyasaların yanı sıra altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Özellikle ons altındaki hareketlenme, yatırımcıların dikkatini çekti. Bununla birlikte, Orta Doğu’da İran'ın İsrail’e yaptığı füze saldırısı da sarı metaldeki oynaklığı artıran faktörlerden biri oldu. Bu gelişmenin ardından gram altın hızla 3 bin TL seviyesine ulaştı.

7 Ekim 2024: Kapalıçarşı’da Altın Fiyatları

Kapalıçarşı’da altın fiyatları, 7 Ekim itibarıyla yükselişini sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın, güne 2 bin 916 TL seviyesinden başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 798 TL’den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise 19 bin 604 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Bu hafta Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin TL barajını aşmış durumda. Çeyrek altın ise 5 bin TL’nin üzerine çıkarak yatırımcısına güçlü bir sinyal vermeye devam ediyor.