Emlak alım-satım harcı değişiyor! Emlak alım satım vergisinde indirim var. AK Parti, gayrimenkul alım satımında önemli bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Mevcut sistemde alıcı ve satıcıdan toplam yüzde 4 oranında alınan tapu harcında indirim yapılması için yasa teklifi hazırlandı. Bu değişikle konut satışlarının artması bekleniyor.

AK PARTİ TASARIYI HAZIRLIYOR

AK Parti, TBMM'nin açılmasıyla birlikte ekonomiye can verecek önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeni ekonomi paketi kapsamında gayrimenkul alım satımında önemli değişiklikler yapılacak. Mevcut sistemde alıcı ve satıcıdan alınan yüzde 4 oranındaki tapu harcı düşürülecek. Böylece hem vatandaşların cebi rahatlayacak hem de kayıt dışı ekonomiyle mücadele güçlenecek. Yeni düzenlemeyle birlikte gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden vergi alınacak ve piyasada daha şeffaf bir ortam oluşacak.

Pakete göre, istihdama yönelik teşvikler gözden geçirilecek ve istihdam artışına katkı sağlamayan teşvikler kaldırılacak. Ayrıca, gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirlerin daha etkin takip edilmesi ve gerçek değerinden vergilendirilmesi için adli ve idari cezalar artırılacak.

Üzerinde çalışılan değişiklikler şöyle:

Mevcut sistemde gayrimenkul alım satımında alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 tapu harcı ödeniyor. Ödenecek harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden tespit ediliyor. Ancak belediyenin değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında ciddi farklar bulunuyor.