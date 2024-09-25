Ev Kredisi Faizlerinde Düşüş Ne Zaman? Uzmanlar Tarih Verdi!

Ev sahibi olmak isteyen birçok kişi, konut kredisi faiz oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle beklemede. Peki, ev kredisi faizleri ne zaman düşecek? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı yeni düzenlemeler bu süreci hızlandırabilir mi? İşte kredi çekmeyi düşünenlerin merakla beklediği detaylar...

BDDK’nın Yeni Düzenlemesi Kredi Faizlerini Nasıl Etkileyecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında bireysel ve konut kredilerine uygulanan ek risk ağırlıklarını kaldırarak önemli bir adım attı. Bu düzenlemenin, konut kredisi faiz oranları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise en çok merak edilen konular arasında. Bu hamleyle birlikte faizlerde düşüş yaşanması bekleniyor. Peki, bu düşüş ne zaman gerçekleşecek?

BDDK’nın Önceki Düzenlemesi Neydi?

BDDK, 31 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı düzenlemeyle, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ve tüketici finansal kiralamaları gibi alanlarda risk ağırlıklarını artırmıştı. Bu adım, bankaların daha fazla ihtiyaç ve konut kredisi vermeleri durumunda sermaye artırmalarını zorunlu hale getirmişti. Sonuç olarak, kredi arzında ve talebinde önemli bir daralma yaşandı.

Yeni Düzenlemenin Etkileri ve Beklentiler

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, yeni düzenlemeyle bankaların maliyetlerinin düşeceğini ve bunun kredi faizlerine olumlu yansıyacağını belirtti. Bayram’a göre, özellikle konut kredisi faizlerinde artan oranlar, piyasanın dengesizliğine yol açmış durumda. Fakat bu yeni düzenlemeyle birlikte piyasanın daha dengeli bir hale gelmesi ve faiz oranlarının kademeli olarak düşmesi bekleniyor.

Konut Kredisi Faizleri Ne Zaman Düşecek?

Konut kredisi faiz oranlarının ne zaman düşeceği en çok sorulan sorulardan biri. Şu anda %2.79’a kadar çıkan faiz oranlarıyla bazı kampanyalar başlatılmış olsa da, faizlerin kademeli olarak düşeceği öngörülüyor. Ekonomist Muhammet Bayram, Merkez Bankası'nın politika faizinde yakın zamanda bir değişiklik beklenmediğini, fakat faiz düşüşlerinin 2025’ün ilk çeyreğinde başlayabileceğini ifade ediyor. Bu süreçte piyasanın daha istikrarlı bir hale gelmesi bekleniyor.