EYT’de Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin Erken Emeklilik Fırsatı: Yeni Düzenleme Yolda. EYT düzenlemesiyle erken emeklilik hakkı elde etmek isteyen staj ve çıraklık mağdurları için önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, milyonlarca kişinin erken emeklilik başvurusu yapmasına olanak sağladı. Ancak staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemesi, yaklaşık 250.000 kişiyi mağdur etti. Bu mağduriyetin giderilmesi için yeni bir düzenlemenin devreye alınması bekleniyor. Peki, staj ve çıraklık mağdurlarının emeklilik şansı ne zaman ve nasıl sağlanacak?

Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin EYT Düzenlemesi: Tarih Belirleniyor

Erken emeklilik hayalini gerçekleştirmek isteyen staj ve çıraklık mağdurları, uzun süredir hak arayışlarını sürdürüyor. EYT kapsamında değerlendirilmeyen bu sürelerin, yeni bir düzenleme ile dikkate alınması gündemde. SGK uzmanı Özgür Erdursun, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesabında nasıl yer alabileceğiyle ilgili bazı formüller üzerinde çalışıldığını belirtti. Özellikle kadınlar için staj sonrası doğum borçlanması gibi avantajlı yöntemlerin devreye sokulması planlanıyor.

Kadınlara Staj Sonrası Doğum Borçlanması Fırsatı

Staj mağduru kadın çalışanlar için önemli bir düzenleme yolda. Staj sigortası başlangıç tarihinden sonra çocuk sahibi olan kadınlara, doğum borçlanması yapma imkanı tanınacak. Bu yöntem sayesinde, doğum borçlanması ile emeklilik yaşı öne çekilebilecek ve EYT kapsamına girme şansı doğacak. Ancak bu haktan yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor:

Staj ve çıraklık sigortası başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 öncesine ait olması gerekiyor. Doğum borçlanması yapılacak çocuğun, staj sigortası başlangıcından sonra dünyaya gelmiş olması şartı aranacak.

Bu şartları taşıyan kadınlar, her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplamda 3 çocuk için 6 yıl borçlanma yapabilecek ve emeklilik yaşını erkene çekebilecek.

Staj Mağdurları İçin EYT’ye Dahil Olma Şartları Neler?

EYT düzenlemesi kapsamında değerlendirilmeyen staj ve çıraklık süreleri, yeni düzenlemeyle birlikte bazı şartlarla dikkate alınabilir. Bu sürelerin sigorta başlangıcı olarak sayılabilmesi için aşağıdaki koşullar göz önünde bulunduruluyor: