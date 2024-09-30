Gram Altın 2024’te Zirvede! 30 Eylül’deki Güncel Altın Fiyatları ve Yatırımcılara Özel Tavsiyeler. Altın, geleneksel olarak güvenli liman yatırım aracı olarak bilinir ve bu özelliğiyle her dönem yatırımcıların ilgisini çekmiştir. 2024 yılı da altın piyasası açısından oldukça hareketli geçti. Özellikle gram altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların yakın takibinde oldu. 30 Eylül 2024 Pazartesi günü itibariyle altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri ve detayları sizler için derledik.

Gram Altın Fiyatları 30 Eylül 2024'te Ne Durumda?

30 Eylül 2024 Pazartesi günü itibariyle gram altın fiyatları güne 2.921,05 TL'den başladı. Bu fiyat, bir önceki güne göre %0,03 oranında artış göstermiş durumda. Altının ons fiyatı ise aynı gün 2.658 dolardan işlem görmektedir. Çeyrek altın 4.775,91 TL'den satılırken, Cumhuriyet altını 19.045,21 TL seviyesinde bulunuyor. Bu değerler, altının güncel piyasa hareketliliği ile yatırımcılar için kritik bir seviye olarak kabul ediliyor.

Altın Fiyatlarındaki Günlük ve Aylık Hareketlilik

Altının ons fiyatı 30 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 10:00 itibariyle 2.658 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Önceki gün ile kıyaslandığında ons altındaki değişim oranı % -0,02 olarak kaydedilmiştir. Bu tür küçük dalgalanmalar, yatırımcılar için kısa vadede kazanç sağlama fırsatları sunabilirken, uzun vadeli yatırımcılar açısından genellikle daha az önem arz eder. Ancak gram altın fiyatları düne göre %0,03 oranında artış göstermiştir. Bu artış, gram altının son dönemdeki istikrarlı yükseliş trendini destekler niteliktedir.

Güncel Altın Fiyatları (30 Eylül 2024 Pazartesi)

30 Eylül 2024 itibariyle serbest piyasada altın fiyatları aşağıdaki gibidir:

Gram Altın : Alış 2.920,66 TL, satış 2.921,05 TL

: Alış 2.920,66 TL, satış 2.921,05 TL Çeyrek Altın : Alış 4.673,06 TL, satış 4.775,91 TL

: Alış 4.673,06 TL, satış 4.775,91 TL Cumhuriyet Altını: Satış fiyatı 19.045,21 TL

Altın fiyatlarındaki bu güncel seviyeler, yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Özellikle gram altın fiyatlarının serbest piyasada nasıl bir trend izlediği, altın yatırımı yapmayı düşünenler için kritik bir bilgi kaynağıdır.