İslam Memiş’ten Gram Altın ve Finans Piyasalarına Dair Kritik Uyarılar: 14 Gün İçinde Neler Bekleniyor? Finansal analist ve altın piyasası uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki haftalar için altın, borsa, döviz ve diğer piyasalardaki beklentilerini paylaştı. Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamalarında yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak, özellikle gram altın ve diğer değerli metallerdeki gelişmeleri dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguladı. İşte, Memiş'in finansal analizlerine dair detaylar:

Altın Piyasasında Kritik Dönem

Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, önümüzdeki süreç için yatırımcıları Aralık ayına hazırladığını belirtti. Aralık ayında beklediği "kusursuz fırtına"nın ayak seslerinin duyulmaya başladığını ifade eden Memiş, yatırımcılara varlıklarına sahip çıkmaları ve altın ile gümüşte yaşanacak düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundu.

Gram altın fiyatlarının kısa bir süre önce 3.015 TL seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, bu seviyelerden yapılan kademeli alımların yatırımcılara uzun vadede kazanç sağlayabileceğini belirtti. Haftalık ve önümüzdeki haftalar için altın fiyatlarında düşüş beklentisinin devam ettiğini söyleyen Memiş, yatırımcıların bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Borsa İstanbul 100 Endeksi: Hareketler Dikkatle Takip Edilmeli

Borsa İstanbul 100 endeksi, geçtiğimiz günlerde 9.028 puan seviyesine kadar düştü ve yüzde 1,14 oranında satış yaşandı. Endeksin yukarı yönlü hareketler gösterse de bu hareketlerin kalıcı olmadığını belirten Memiş, 9.176 puan seviyesine kadar yükselen endeksin 9.000 puan seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağını yakından izlemeye devam edeceğini söyledi. Borsa yatırımcılarının bu dalgalanmalar karşısında dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Memiş, piyasada kısa vadeli hareketlere odaklanmanın risk taşıyabileceğini belirtti.

Dolar/TL Kuru: Resmi Kurda Düşüş Beklentisi

Dolar kuru, resmi olarak 34,20 TL seviyesinde seyrediyor. Ancak serbest piyasalarda dolar kuru, resmi kurun altında işlem görmekte. Memiş, bu durumun resmi kurda bir düşüşün habercisi olabileceğini ifade etti. Serbest piyasalardaki daha düşük döviz kurları, döviz talebinin azalmasına ve yatırımcıların farklı yatırım araçlarına yönelmesine neden olabilir.