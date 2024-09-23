Kiralık Konut Fiyatları Yükseliyor: Satılık Konut Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor: Yatırımcılar İçin Fırsat Zamanı mı?
Kiralık Konut Fiyatları Yükseliyor: Satılık Konut Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor: Yatırımcılar İçin Fırsat Zamanı mı? Türkiye’de kiralık ve satılık konut piyasasındaki dalgalanmalar, emlak sektörünün dikkat çeken gelişmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporu, Türkiye genelinde ve büyükşehirlerde konut fiyatlarının seyrini gözler önüne seriyor.
Kiralık Konut Fiyatları Yükseliyor: Satılık Konut Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor: Yatırımcılar İçin Fırsat Zamanı mı? Türkiye’de kiralık ve satılık konut piyasasındaki dalgalanmalar, emlak sektörünün dikkat çeken gelişmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” raporu, Türkiye genelinde ve büyükşehirlerde konut fiyatlarının seyrini gözler önüne seriyor.
Reel Konut Fiyatlarında Yıllık Düşüş
Raporun ortaya koyduğu verilere göre, Temmuz’dan Ağustos’a kadar Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde cari konut fiyatlarındaki artış oranları enflasyonun altında kalmıştır. Bu durum, reel fiyatlarda yıllık bazda bir düşüş yaşanmasına neden olmuştur. Ağustos ayı verilerine göre, Türkiye genelinde reel fiyatlar yüzde -18,3 oranında azalmıştır. İstanbul’da yüzde -19, Ankara’da yüzde -17,4 ve İzmir’de yüzde -15,4 olarak kaydedilen bu oranlar, emlak piyasasında ciddi bir gerilemeye işaret etmektedir.
Satılık Konut Fiyatlarında Gerileme Devam Ediyor
Ülke genelinde satılık konut ilanlarındaki metrekare başına fiyatların yıllık artış oranı Ağustos ayında yüzde 24,1’e gerilemiştir. İstanbul’da bu oran yüzde 23, Ankara’da yüzde 25,5 ve İzmir’de ise yüzde 28,6 olarak belirlenmiştir. 2023 yılı boyunca süregelen düşüş eğilimi, özellikle büyükşehirlerde daha belirgin hale gelmiştir. Satış fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcıların ve alıcıların konut piyasasında temkinli bir duruş sergilemesine yol açmıştır.
Kiralık Konut Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor
Kiralık konut piyasasında ise arz artarken, fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Türkiye genelinde kiralık konutların metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Ağustos 2024 itibarıyla yüzde 47,1’e ulaşmıştır. İstanbul’da yıllık kira artış oranı yüzde 46,7, Ankara’da yüzde 56 ve İzmir’de yüzde 62,5 olmuştur. Bu artışlar, büyükşehirlerde konut kiralarının hızla yükseldiğini ve kiracıların daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını göstermektedir.
Reel Konut Fiyat Endeksi Düşüşte
2020 yılının Mayıs ayından itibaren sürekli yükselen reel konut fiyat endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında da düşüşünü sürdürmüştür. Reel konut fiyat endeksi Ağustos’ta bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 161 seviyesine gerilemiştir. Enflasyon oranının konut fiyat artış oranından yüksek seyretmesi, reel fiyatların gerilemesine neden olmuştur. Son bir yıldır konut fiyatları, enflasyonun gerisinde kalarak reel anlamda değer kaybetmeye devam etmektedir.
Üç Büyükşehirde Satılık Konut Fiyatları Geriliyor
İstanbul, Ankara ve İzmir’de satılık konut fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Temmuz’dan Ağustos’a kadar olan dönemde reel konut fiyat endeksi İstanbul’da 0,7 puan, Ankara’da 0,2 puan ve İzmir’de ise 1,2 puan azalmıştır. Bu durum, üç büyük şehirdeki konut piyasasında talebin azalması ve fiyatların düşmesiyle sonuçlanmıştır. İstanbul’da reel fiyat endeksi 156,6, Ankara’da 181,7 ve İzmir’de ise 170,6 seviyesine gerilemiştir.
Cari Fiyatlardaki Artış Oranı Yavaşlıyor
Son bir yıldır konut fiyatlarındaki artış oranları yavaşlamaktadır. Türkiye genelinde konut fiyatları Ağustos 2022’de yüzde 198,7 ile zirve yapmıştı. Ancak enflasyonun etkisiyle fiyatlar artmaya devam etse de, bu artış temposunda belirgin bir yavaşlama gözlemlenmektedir. Ağustos 2024 itibarıyla ortalama konut fiyatındaki yıllık artış oranı yüzde 24,1 olarak kaydedilmiştir. Üç büyükşehirde de benzer bir yavaşlama yaşanmış, İstanbul’da yüzde 23, Ankara’da yüzde 25,5 ve İzmir’de yüzde 28,6 olarak düşüş eğilimi sürmüştür.
Konut Talebinde Yükseliş
Konut talebi 2024 yılı boyunca istikrarlı bir şekilde artmaya devam etmiştir. 2023 yılının Kasım ayında 88,7’ye kadar düşen talep endeksi, Ağustos 2024’te yüzde 9,5 oranında artarak 155,9 seviyesine ulaşmıştır. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, talep endeksi yüzde 8,8 oranında daha yüksektir. Konut talebindeki bu artış, piyasada arz-talep dengesini yeniden şekillendirmektedir.
Reel Kira Fiyatlarında Negatif Değişim
Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış reel kira fiyatlarında yıllık bazda düşüş devam etmektedir. Ağustos 2024 verilerine göre, reel kira fiyatlarındaki yıllık değişim oranı yüzde -3,2 olarak kaydedilmiştir. Bu da, geçen yıla göre kiraların ortalama yüzde 3,2 oranında düştüğünü göstermektedir. Özellikle enflasyonun etkileri göz önünde bulundurulduğunda, kira fiyatlarındaki bu gerileme, kiracılar için bir nebze de olsa rahatlama sağlamaktadır.
Cari Kira Fiyatlarındaki Artış Hızı Yükseliyor
Türkiye genelinde cari kira fiyatları ise yıllık bazda artış göstermektedir. Temmuz 2024’te yüzde 45,9 olan kira fiyatlarındaki yıllık artış oranı, Ağustos 2024’te yüzde 47,1 seviyesine yükselmiştir. Özellikle yaz aylarında kiralık konut talebinin artması, kira fiyatlarındaki artış oranının yükselmesine neden olmuştur. Üniversite öğrencilerinin ve tayin nedeniyle yer değiştirenlerin bu dönemdeki talepleri, kira piyasasında belirgin bir hareketlilik yaratmıştır.