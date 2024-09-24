Gençlerin en çok merak ettiği meslekler ‘Mühendislikler’ oldu. Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net, bu yıl da üniversite tercihi döneminde gençlere rehberlik etti. İşverenlerin Tercihi, Tercih Motoru, Meslekler Rehberi gibi farklı başlıklar altında paylaştığı bilgilerle öğrencilerin akıllarındaki sorulara yanıt veren “Kariyer.net Üniversite Rehberi” yaklaşık 11 milyon ziyaret aldı. Tercih dönemi boyunca en çok ilgiyi 10 binden fazla meslekle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı Meslekler Rehberi gördü.

Yılda 1,9 milyon kişinin yeni işini bulmasına doğrudan katkı sağlayan Kariyer.net, “Üniversite Rehberi” ile beş yıldır olduğu gibi bu yıl da tercih sürecinde gençlere destek oldu. Türkiye’deki tüm üniversiteler, 541 bölüm ve 10 bini aşkın mesleğin anlatıldığı rehberle üniversite öğrenci adayları; İşverenin Tercihi, Meslekler Rehberi, Tercih Motoru, Tercih Günleri Yayınları, Taban Puanları, Bölümler, Üniversiteler gibi başlıklar altında ihtiyaçları olan detaylı bilgilere ulaştı. Üniversite öğrenci adaylarının aklındaki tüm sorulara yanıt veren Kariyer.net Üniversite Rehberi, bu yılki tercih döneminde yaklaşık 11 milyon ziyaret aldı.

Kariyer.net, her yıl online olarak düzenlenen “Kariyer Günleri” etkinliğiyle gençlere Kariyer.net Youtube hesabı üzerinden yapılan canlı yayınlarla üniversite ve sektör temsilcileriyle buluşma imkanı sağlıyor. Bu yıl 25 Temmuz’da gerçekleşen ve 9 farklı oturumdan oluşan ‘Kariyer Günleri’ etkinliğini ise 500 bini aşkın kişi izledi.

En merak edilen meslek Endüstri Mühendisliği oldu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih dönemi boyunca en çok ilgiyi 10 binden fazla meslekle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı Meslekler Rehberi gördü. Bir mesleğin tanımından gerektirdiği yetkinliklere, o rolde çalışanların mezun oldukları üniversite ve bölümden bulundukları sektöre kadar detaylı bilgilerin yer aldığı Meslekler Rehberi, bu dönemde 3,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

En çok merak edilen mesleklerde ilk üç sırasıyla Endüstri Mühendisliği, Paramedik, Mekatronik Mühendisliği şeklinde oldu. Bu meslekleri ise Astsubaylık, Savcılık, Tıbbi Sekreterlik, Yönetim Sistemleri Uzmanlığı, Sağlık Yöneticiliği, Endüstriyel Tasarımcı ve Biyomedikal Mühendisliği izledi.