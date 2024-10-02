İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerine destek sağlamak amacıyla “İBB Temiz Okul Projesini başlattı. İBB'nin mobil temizlik ekibi ile, haftada toplam 180 okula temizlik hizmeti verilecek. Talepler, İBB Temiz Okul hattı üzerinden (0212) 455 33 33 numaralı telefondan ve yazılı olarak da okullardan alınacak. Temizlik personelinin yetersiz olduğu belirlenen okullardan başlayarak; öncelikli olarak devlet okullarından gelen talepler işleme alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hayata geçirdiği ‘Temiz Okul Ekibi’ ile talep eden okullara, profesyonel temizlik desteği sunuyor. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda öğrenim görmelerini teşvik etmeyi ve okul hijyenini artırmayı hedefleyen proje kapsamında görevlendirilen ekip, sınıflardan, ortak alanlara kadar okul binaların temizlik hizmeti sağlıyor.

İLK ETAPTA 80 TEMİZLİK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ

Okullara sağlanacak temizlik hizmetinin yerine getirilebilmesi için ilk etapta 80 temizlik personeli görevlendirildi. Hafta içi 4 mobil ekip ile öğrencilerin derste oldukları saatlerde ıslak zeminlerin (WC) temizliği yapılıyor. Bu çalışmayla günde 16, haftada 80 okulun ıslak zemin temizliği gerçekleştirilecek. Geriye kalan 6 mobil ekip ile hafta içi ders saatleri dışındaki akşam vakitlerinde haftada 60 okula genel temizlik yapılacak.

HAFTADA 180 OKULA TEMİZLİK HİZMETİ VERİLECEK

Hafta sonu 10 mobil ekibin tamamı okullarda genel temizlik yapmak için çalışmalarını yürütecek, her bir mobil ekip günde 2 okulun temizliğini yapacak. Bu planlama ile haftada toplam 180 okula temizlik hizmeti verilecek.

Eğitim öğretim yılı boyunca okullarda toplam 39 haftada (ara tatiller dâhil) 7.020 seans temizlik hizmeti gerçekleştirilecek.