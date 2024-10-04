İstanbul'da Deprem Tehlikesi: Marmara Fayı 250 Yıldır Kırılmadı, 7.8 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir

İstanbul ve çevresinde büyük bir depremin kaçınılmaz olduğu uzun zamandır konuşuluyor. Marmara fay hattının 250 yıldır enerji biriktirdiği ve bu enerjinin ciddi bir depremle sonuçlanabileceği uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde beklenen bu büyük deprem, bölgenin afet yönetimi stratejilerini yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da yapılan ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği toplantıda, Marmara fayının oluşturabileceği riskler masaya yatırıldı. Bu toplantıya Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi yetkilileri de katıldı ve muhtemel bir deprem sonrası bölgedeki afet yönetimi planları değerlendirildi.

Prof. Dr. Orhan Tatar’ın Uyarıları

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, 6 Şubat'ta yaşanan Maraş merkezli depremin izlerinin hala taze olduğunu belirtti. Tatar, bu depremde yaşanan acının hafızalardan silinmediğini ve afet yönetiminde yapılan hataların büyük sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

"6 Şubat depremini konuşmaya başladığımda hala boğazım düğümleniyor ve gözlerim yaşarıyor. Çok büyük acılar yaşadık. 77 gün boyunca AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde görev yaptım ve uykusuz şekilde elimden geleni yapmaya çalıştım," diyen Tatar, afet yönetiminin önemine dikkat çekti.

Marmara Fayı ve Deprem Beklentisi

Marmara Denizi'ndeki fay hattının yaklaşık 250 yıldır enerji biriktirdiğini ifade eden Tatar, bu fayın kırılmasının ciddi bir depremi tetikleyebileceğini söyledi. "Bu fay hattı kırıldığında 7.8 büyüklüğünde bir deprem üretebilir. Bu, İstanbul ve çevresi için büyük bir tehdit oluşturuyor," diye ekledi.