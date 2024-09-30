Meteoroloji Uyardı: Bu 5 İl İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Trakya bölgesinde şiddetli yağmur bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde başlayacak yağışlar, gece saatlerinde daha da kuvvetlenerek etkisini artıracak. Bu yağışların başta İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Balıkesir çevreleri olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkilemesi bekleniyor.

İstanbul ve Çevresinde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Gece saatlerinden itibaren İstanbul ve çevresindeki iller olan Kocaeli, Bursa ve Yalova'da yağışlar etkisini gösterecek. Balıkesir'in kuzey ilçelerinde de şiddetli yağmurun beklendiği bildirildi. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

Marmara ve Kuzey Ege'ye Sağanak Yağış Geliyor

MGM, Marmara'nın batısında öğleden sonra başlayacak yağışların, gece saatlerinde tüm Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de etkili olacağını açıkladı. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli bir şekilde devam edeceği belirtiliyor. Özellikle tarım alanları, ulaşım ve yerleşim yerlerinde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Diğer Bölgelerde Hava Açık ve Az Bulutlu

Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise hava durumu sakin seyredecek. MGM'nin tahminlerine göre, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Bu bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek ve yağış görülmeyecek.

Hava Sıcaklıkları Nasıl Olacak?

Meteorolojinin verdiği bilgilere göre, başkent Ankara'da hava sıcaklığı gündüz 31 dereceye kadar çıkacak, gece ise 16 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da gündüz en yüksek sıcaklık 26 derece, gece ise 19 derece olarak ölçülecek. İzmir'de ise hava sıcaklığı gündüz 32 derece, gece ise 19 derece olacak. Bu sıcaklıkların, yağışların etkisiyle birkaç derece düşebileceği öngörülüyor.