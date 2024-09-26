Son Dakika Hava Durumu: İstanbul ve Türkiye Geneli İçin Güncel Hava Tahminler

Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklıklar düşecek, nerelerde sağanak yağış bekleniyor? Güncel meteorolojik tahminler doğrultusunda ülkemizin çeşitli bölgelerinde hava koşullarıyla ilgili en güncel bilgileri sizler için derledik. Özellikle İstanbul ve Marmara bölgesindeki sıcaklık değişiklikleri, su baskınları riski ve diğer önemli detaylar haberimizde.

İstanbul Hava Durumu: Sıcaklık 8 Derece Düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklamalara göre, İstanbul'da sıcaklıklar hafta başında ciddi bir düşüş gösterecek. Şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, pazartesi günü 7-8 derece birden düşecek. Özellikle pazar günü deniz keyfi yapmak isteyenler için son fırsat olabilir, çünkü pazartesi günü kışlık kıyafetlerinizi çıkarmanız gerekecek.

Pazartesi günü İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlar su baskınları ve taşkınlara yol açabilir. Uzmanlar, özellikle İstanbul, Trakya, Yalova, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale gibi bölgelerde fırtına ve yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Türkiye Geneli Hava Durumu: Sıcaklık Düşüşü ve Yağış Uyarısı

Meteoroloji'nin ülke genelindeki tahminlerine göre, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde sıcaklıklar pazartesi günü 7-8 derece düşecek. Bu bölgelerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yağışlar etkili olacak.

Diğer yandan, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak yağışlar öngörülüyor. Bunun dışında ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis görülebilir.