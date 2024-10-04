Sabancı Vakfı yeni eğitim yılında burs tutarını aylık 7 bin TL olarak açıkladı. Sabancı Vakfı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da üniversite öğrencilerini karşılıksız burslarla desteklemeyi sürdürüyor. 50 yılda 54 binden fazla burs desteğinde bulunan Vakıf, yeni eğitim yılında burs tutarını aylık 7 bin TL olarak açıkladı.

Sabancı Vakfı, 50. yılında da başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerini, üniversiteye girişten mezuniyete kadar karşılıksız bursla desteklemeye devam ediyor. Her yıl 1.500 öğrenciye burs sağlayan Sabancı Vakfı, bu yıl üniversite öğrencilerine aylık 7 bin TL olmak üzere 10 ay süreyle burs verecek.

Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmazken; mezun bursiyerler isteklerine göre burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarımı için mentorluk yapabiliyor.

Sabancı Vakfı’nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor:

Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

Engelli Öğrenciler Bursu: YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli 5’er öğrenciye veriliyor.

Sabancı Vakfı’nın 2024-2025 eğitim yılı için burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.