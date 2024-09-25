Türk Eğitim Vakfı, 2024-2025 akademik yılı için yüksek lisans ve doktora burs başvurularını almaya başladı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2024-2025 akademik yılı için yüksek lisans ve doktora burs başvurularını almaya başladı. Başvurular 18 Ekim Cuma günü saat 23:59’a kadar www.tev.org.tr web sayfası üzerinden kabul edilecek.

Eğitimde fırsat eşitliğini odağına alarak binlerce gencin geleceğine umut olan Türk Eğitim Vakfı (TEV); 2024-2025 akademik yılı kapsamında sunduğu burs destekleri ile çok başarılı yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, akademik hedeflerine ulaşmaları ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için desteklemeye devam ediyor.

TEV’in 2024-2025 akademik dönemi için aldığı yeni kararlar ışığında başarı bursları kapsamındaki yüksek lisans öğrencilerine aylık burs miktarının 6.750 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL olmasına karar verildi. Başvurular 23 Eylül- 18 Ekim 2024 tarihleri arasında TEV’in internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başka bir kurumdan burs ya da araştırma desteği alıyor olmak TEV yüksek lisans ve doktora bursuna başvuruda engel oluşturmuyor.

Akademik Kariyer Yolunda Önemli Bir Destek: Yüksek Lisans Bursu

Devlet üniversitelerinin tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören başarılı öğrencilere sunulan TEV Yüksek Lisans Bursu, akademik başarıya ek olarak, kazandıkları programın olduğu üniversitenin URAP sıralamasına, adayların geleceğe yönelik vizyonuna ve eğitim aldıkları alanın yanı sıra topluma nasıl katkı sağlamayı hedeflediklerine odaklanıyor. 6.750 TL tutarındaki bu burs, gençlerin eğitimde daha ileriye gitmeleri için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Bilime ve Araştırmaya Giden Yolda Doktora Bursu

TEV’in doktora bursları, seçtikleri akademik alanda derinleşmek ve araştırma yapmak isteyen öğrenciler için ideal bir fırsat sunuyor. Bu burs sayesinde, ders aşamasındaki doktora öğrencileri, araştırmalarına daha fazla odaklanarak bilim dünyasına katkıda bulunabilecekler. Aylık 9.000 TL tutarındaki bu destek, genç akademisyen adaylarının bilimsel projelerini daha rahat yürütebilmelerine imkân sağlıyor.