KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MEKTUP GELENEĞİ YENİDEN CANLANIYOR

Kaybolmaya yüz tutan mektup geleneği, İstanbul’da anlamlı bir projeyle yeniden canlanıyor. “Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar” adlı proje kendi alanlarında usta isimlerin genç nesillere bıraktığı mektuplardan oluşan özel bir sergi ve kitap lansmanı ile İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor. 1-15 Ekim tarihleri arasında Liv Hospital Ulus’ta sergilenecek mektuplardan oluşacak kitabın satışından elde edilen gelir işitme engelli çocukların eğitimi için kullanılacak.

Ustalar mektuplarını hem yazdı hem seslendirdi

“Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar” isimli projede sanat, eğitim, akademi ve tıp dünyasından usta isimler, gençlere seslenerek yazdıkları mektuplarla yer alıyor. Mektupları görmek için sergiye gelenler mektupları sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda yazarlarının kendi sesinden dinleme fırsatı da bulacak.

Kitap geliri ihtiyaç sahibi çocuklara

“Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar” projesi; Monik İpekel, Seha Dosdoğru, Bülent Ketenci, İstanbul Lale Vakfı, Liv Hospital, Evrim Sanat Galerisi, Doğru Adımlar Danışmanlık, Aydın Boru, Mikado Dijital İletişim Ajansı ve Kültürlü Gençlik Derneği gibi saygın isimler ve kurumlar tarafından destekleniyor. Kitabın satışından elde edilecek tüm gelir, ihtiyacı olan çocuklara yardım amacıyla dernekler aracılığıyla işitme engelli çocukların eğitimi için kullanılacak.