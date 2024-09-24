Otomobil Alım Satımında Yeni Dönem: Güvenli Ödeme Sistemi Nedir? Otomobil alım satımı yapmayı planlayanlar için önemli bir uyarı: Yeni sistem 3 gün sonra devreye giriyor! İkinci el araç alım satımında devrim niteliğinde olan bu yeni düzenleme ile piyasada neler değişecek? Yeni sistem nasıl işleyecek? Tüm merak edilenler 10 soruda açıklanıyor...

Güvenli Ödeme Sistemi Nedir ve Neden Zorunlu Hale Geliyor?

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği işbirliği ile geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül tarihi itibarıyla ikinci el araç alım satımında zorunlu hale gelecek. Bu sistem, ikinci el araç alışverişlerinde alıcı ve satıcı arasında yaşanan ödeme sorunlarını çözmeyi amaçlıyor. Özellikle sahte para kullanımı, nakit taşıma riski ve satış bedelinin ödenmemesi gibi olumsuz durumları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Güvenli Ödeme Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Bu sistemde alıcı ve satıcı arasındaki ödeme süreci tamamen güvenli hale getirilmiştir. Öncelikle satıcı, satış işlemine ilişkin güvenli ödeme sürecini başlatır. Alıcı ise notere gitmeden önce kendisine verilen referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatırır. Satış işlemi tamamlandığında, aracı kuruluştaki para anında satıcının hesabına aktarılır. Böylece taraflar arasındaki güven sorunu ortadan kalkmış olur.

Yeni Sistem Kimler İçin Zorunlu Olacak?

27 Eylül'den itibaren bu sistem, yalnızca oto galeriler için değil, tüm ikinci el araç satışları için zorunlu hale gelecek. Böylece bireysel satışlarda da güvenli ödeme imkanı sunulacak ve ödeme ile ilgili yaşanabilecek problemler en aza indirilecek.

Nakit Taşıma ve Sahte Para Riski Ortadan Kalkıyor

Eski sistemde nakit taşıma ve sahte para kullanımı gibi riskler alıcı ve satıcıları tedirgin eden en büyük unsurlardı. Yeni sistemle birlikte bu sorunlar tamamen ortadan kaldırılıyor. Alıcılar, paralarını güvenli bir platforma yatıracak ve satıcılar ise satış onaylanır onaylanmaz paralarını alacaklar. Böylece, nakit taşımak zorunda kalmadan, güvenli bir ödeme yöntemiyle alışveriş yapmak mümkün hale gelecek.