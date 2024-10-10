Yeni Opel Combo Elektrik Türkiye’de!

Opel, yeni elektrikli modeli Combo Elektrik’i Türkiye’de satışa sundu. Günlük pratik kullanım ve aileler için ideal bir elektrikli model olan yeni Opel Combo Elektrik, gelişmiş teknolojileri, 80 km artışla 346 km’lik sürüş menzili ve standart olarak sunulan göz almayan adaptif Intelli-Lux LED® Matrix Far özelliği ile kullanıcılara üstün bir sürüş ve seyahat deneyimi sağlıyor. Edition donanım seviyesi ile 1 milyon 749 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulan yeni Opel Combo Elektrik, hiçbir şeyden ödün vermeden seyahat dostu ve kaynaklardan tasarruf eden sıfır emisyonlu bir mobilite sunuyor.

Opel’in yeni elektrikli modeli Combo Elektrik, Türkiye’de satışa sunuldu. Emisyonsuz bir sürüş deneyimi sunan yeni Opel Combo Elektrik, Edition donanım seviyesi ile 1 milyon 749 bin TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Günlük pratik kullanım ve aileler için ideal bir elektrikli olan yeni Opel Combo Elektrik, detoks etkisine sahip tasarımıyla öne çıkıyor. Aracın yeni ön tasarımı ve karakteristik Opel Vizör marka yüzü, markanın cesur ve sade tasarım vizyonunu yansıtıyor.

En son aydınlatma teknolojisiyle yola odaklanıyor

Yeni Combo Elektrik ayrıca ilk kez sınıfının en iyisi, göz almayan adaptif Intelli-Lux LED® Matrix Far özelliği ile donatılıyor. Modern Alman tarzını yansıtan yeni Opel Combo Elektrik, akıllı çözümleri, yüksek verimli alan kullanımı ile dikkat çekiyor. Dış tasarımda parlak siyah kapı korumaları, aynı renkteki tavan barları, bagaj kapağının merkezindeki “Combo” yazısı ve 16 inçlik alaşım jant tasarımı modele modern bir görünüm katıyor. Ayrıca Opel’in elektrikli modeli yeni Combo Elektrik’e Kiama Mavi ve Toskana Yeşil olmak üzere iki yeni renk seçeneği de eklendi. Bununla birlikte ısıtmalı, karartılmış̧ ve açılabilir camlı bagaj kapısı, karartılmış̧ solar korumalı arka camlar yeni Combo Elektrik’in konfor seviyesini artırıyor. Yeni Combo Elektrik’te yer alan 10 inçlik renkli dokunmatik ekran ve kablosuz akıllı telefon bağlantı özelliğine sahip sezgisel multimedya bilgi/eğlence sistemi, en iyi eğlence seçeneklerini ve bağlantı deneyimini sunuyor. Çeşitli sürüş destek sistemleriyle sunulan yeni Combo Elektrik'te yolculukları daha güvenli ve rahat hale getiren 18 farklı elektronik destek bileşeni bulunuyor. Ayrıca tamamen elektrikli yeni model artık 346 kilometre (WLTP) menziliyle 80 kilometre daha fazla yol kat edebiliyor.

Yeni Combo Elektrik, artırılmış menzili ile 346 km’lik emisyonsuz sürüş sunuyor

Tamamen elektrikli bir model olan yeni Combo Elektrik, hiçbir şeyden ödün vermeden seyahat dostu ve kaynaklardan tasarruf eden bir mobilite sunuyor. Yeni Combo Elektrik tek şarjla yaklaşık 346 km (WLTP ’ye göre) sessiz ve emisyonsuz bir yolculuk sağlarken, eco modda kullanıldığında şehiriçi menzili 458 km’ye kadar çıkıyor. Bu yüksek menzil, tamamen elektrikli güç aktarım sisteminin daha da geliştirilmesi ve düşük sıcaklıklarda batarya menzilinin korunmasına yardımcı olan yüksek verimli ısı pompası sayesinde gerçekleşiyor. Ayrıca bataryanın pratik şekilde zeminin altına yerleştirilmesi sayesinde yolcular kabinde örnek oluşturacak nitelikte geniş bir alana sahip olabiliyor. Tamamen elektrikli olan Opel Combo Elektrik’in “Greenovation” olarak tanımlanan çevreci yapısı hem aracın hem de markanın ürün gamındaki karbondioksit ayak izini azaltmasında önemli bir role sahip.