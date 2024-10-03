Dijital Çağda Okul Öncesi Çocuklar: Yüzde 50’si Her Gün Ekran Başında, Yüzde 47’si Eğitimden Yoksun

Dijital çağda teknoloji kullanımının hızla arttığı günümüzde, okul öncesi çocuklar her geçen gün daha fazla dijital cihazlara maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşik Krallık'ın iletişim düzenleyici kurumu OFCOM tarafından yapılan son araştırmalar, çocukların dijital dünyada geçirdiği zamanın artmasıyla birlikte ebeveynlerin büyük bir endişe duyduğunu ortaya koyuyor.

- Ebeveynlerin yüzde 76'sı, çocuklarının dijital içerik kullanımı konusunda endişe duyuyor ve daha güvenli, kontrollü dijital ortamlara ihtiyaç duyuyor.

Veriler, çocukların teknoloji ile ilişkilerinin yalnızca eğlence amaçlı olmaması gerektiğini, aynı zamanda eğitim ve gelişim süreçlerini de desteklemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Dünyada ve ülkemizde çocukların maruz kaldığı dijital içeriklerin büyük çoğunluğu, çocukların öğrenme becerilerini geliştirmek konusunda yetersiz kalıyor. Ebeveynler ise çocuklarını doğru ve etkin içeriklerle buluşturmakta zorluklar yaşıyor.

Çocuklar için Teknoloji: Eğlence ve Eğitim Bir Araya Gelmeli

Pandeminin ardından, dijital öğrenme araçlarının eğitim kurumlarına hızla entegrasyonu, okul öncesi çocuklar için yeni nesil eğitim ihtiyaçlarını da beraberinde getirdi. Küresel eğitim teknolojileri pazarının 2025 yılına kadar 400 milyar dolara ulaşması beklenirken, okul öncesi çocuklar için eğlence ve eğitimi birleştiren “edutainment” pazarının en az 10 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Yeni Nesile Yeni Nesil Çözümler Gerekiyor

Çocuklar için uygun olmayan içeriklere maruz kalma riski, erken yaşta dijital cihazlara erişimin artmasıyla arttıkça, teknolojinin doğru kullanılması kaçınılmaz hale geliyor. Güvenli içerik ve dengeli ekran süresi yönetimi sunan, hem eğitici hem eğlenceli içerikler geliştiren platformlara olan ihtiyaç, temel bir gereksinim haline geldi. Aileler, çocuklarının öğrenim süreçlerini destekleyecek ve ekran başındayken de yaratıcı öğrenme deneyimi sunacak çözümler arıyor.

Bu ihtiyaca cevap veren çözümlerden biri olan İstanbul merkezli “edutainment”* şirketi olan Gamester Kids’in geliştirdiği “Tiny Minies”, dijital eğitimde yeni bir çağ başlatıyor. Tiny Minies, okul öncesi çocuklara kişiselleştirilmiş bir eğitim yolculuğu sunarken, eğlence ve öğrenmeyi bir arada sunuyor. Platform sadece dijital içerikler sunmakla kalmıyor, fiziksel ürünlerle de desteklenen bir ekosistem yaratıyor. Tiny Minies, çocukların özgürce keşfetmelerini sağlayan güvenli bir platform olarak ebeveynler tarafından güvenle tercih ediliyor