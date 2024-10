Dijital Çağda Okul Öncesi Çocuklar: Yüzde 50’si Her Gün Ekran Başında, Yüzde 47’si Eğitimden Yoksun Dijital cihazlar artık okul öncesi çocukların hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dünya genelinde 3 – 6 yaş arası çocukların yarısı her gün ekran başında vakit geçirirken, okul öncesi eğitim fırsatlarından yoksun olan çocukların oranı dünya ortalamasında yüzde 47 seviyesinde. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 85'e kadar çıkıyor, ancak hala her çocuğa ulaşabilmiş değil.

Yenigun Yayınlama Tarihi: 03.10.2024 11:59 — Son Güncelleme: 03.10.2024 11:59