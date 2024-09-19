Eylülde denize girilecek en uygun tatil yerleri. Hava sıcaklığının düşmediği ve deniz sıcaklığının yüzmeye elverişli olduğu tatil yerleri sonbaharda yaz keyfi yaşatıyor. Türkiye’nin lider seyahat sitesi ENUYGUN, eylül ayında deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenlere Ege ve Akdeniz’in en gözde tatil rotalarını listeledi. İşte Eylülde denize girilecek en uygun tatil yerleri...

Sıcak yaz günlerinin geride kaldığı, tatil yerlerinin sakinleştiği eylül ayında Ege ve Akdeniz sahilleri yaz keyfine devam etmek isteyenleri ağırlıyor. Tatile devam etmek isteyenler ve tatilini özellikle eylülde yapmak isteyenler için denize girilecek birçok yer var. Eylül ayında deniz keyfi için ENUYGUN birbirinden güzel tatil yerlerini listeledi. Muhteşem koylarıyla Kalkan, Bodrum, Fethiye ve Çeşme listenin ilk sıralarında yer alıyor.

Kalkan

Kalkan, eylül ayında denizle buluşmak isteyenler için en ideal yerlerden. Ekim sonuna kadar denize girmenin mümkün olduğu Kalkan, hem doğal hem de kültürel güzellikleriyle öne çıkıyor. Mavi sularıyla ünlü Kaputaş Plajı etkileyici manzarasıyla sizlere unutulmaz bir yüzme deneyimi yaşatırken, Patara Plajı’nın uzun kumsalı ve antik kalıntıları hem deniz keyfi hem de tarih kokan bir keşif imkanı sunuyor. Türkiye’nin en güzel plajlarının yer aldığı Kalkan, dalış meraklıları için de oldukça elverişli. Kalkan'ın tarihi dokusunu keşfetmek isterseniz, bölgedeki eski taş evleri ve dar sokakları gezebilir, Akdeniz mutfağının enfes lezzetlerini deneyimleyebilirsiniz. Akşamları, Kalkan’ın ünlü restoranlarında deniz ürünlerinin tadını çıkararak, muhteşem deniz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebilirsiniz.

Bodrum

Ege’nin en popüler turizm durağı Bodrum’da yaz, ekim ortalarına dek sürüyor. Bodrum’un birbirinden muhteşem koylarında deniz ve güneşin tadını çıkarmak mümkün. Kültürel ve tarihi deneyimlerle tatilinizi renklendirmek için Bodrum Kalesi ve Antik Tiyatro gibi önemli yapıları ziyaret edebilir, dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi’ni de görebilirsiniz. Bodrum’un doğal güzelliklerini tam anlamıyla keşfetmek isteyenler, günübirlik tekne turlarına da katılabilir. Yaz sezonunun geride kalmasıyla tatilciler, ekonomik Bodrum otelleri arasından da bütçelerine uygun seçenekler bulabilir.

Ölüdeniz

Ölüdeniz; eşsiz koyları, masmavi turkuaz denizi, yamaç paraşütü ve doğa sporları ile macera dolu tatil arayanlar için ideal yerlerden biri. Ölüdeniz’in ünlü mavi lagününün etrafındaki plajlar, su sporları yapmak için mükemmel bir ortam sunuyor. Kitesurf veya rüzgar sörfü gibi aktivitelerle tatilinizi renklendirebilir, denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Eşsiz bir deniz deneyimi yaşamak isteyenler, tekne turlarına katılarak Kelebekler Vadisi, Deve Plajı, Soğuksu Koyu gibi farklı noktalarda da mavinin birbirinden farklı tonlarının tadını çıkarabilir. Yamaç paraşütü yapmak isteyenler için Belcekız Plajı ve Babadağ, adrenalin dolu bir deneyim sunarken, Ölüdeniz’in çevresindeki Kayaköy ve Saklıkent Kanyonu’nda ise tarihi ve kültürel geziler yaparak tatilinizi zenginleştirmeniz mümkün.