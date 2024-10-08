YAZAMADIKLARIM/SAKLIKAPI KANYONU – KARALEYLEK KANYONU (BASKİL)

Elazığ’ın Baskil ilçesi sınırları içerisinde yer alan Saklıkapı Kanyonu ile Karaleylek Kanyonu’nun keşfi daha çok yeni: 2019 yılı.

Dönemin Elazığ Valisini bir film çekimi konusunda ziyarete gittiğimizde ve vali beye seyahat kitaplarından bahsettiğimde, bana, anılan kanyonlara gidip, gitmediğimi sordu. Ben de bir Elazığlı olarak açık söylemek gerekirse mahcubiyetle, gitmediğimi ifade etmiştim. Meğerse keşif yeniymiş.

Bu yıl anılan kanyonlara gitmek için Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus ile görüştüm. Ulaşım ve gezim konusunda bilgiler aldım. Sayın Turus, sağolsun, belediyeden bir arkadaşı bizi gezdirmek üzere görevlendirdi. İyi ki de görevlendirmiş. Sevgili Gökmen Özturan olmasaydı, anılan kanyonları bulmakta ve gezmekte oldukça zorlanırdık.

Baskil ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki kanyonlara giderken yolda az sayıda levha ve yönlendirmenin olduğunu gördük. Yer yer tarlalardaki traktör yollarından giderek, yer yer yürüyerek ulaştığımız kanyonlar, bizim için zorlu bir yolculuk sonunda kavuşulan bir vaha gibi oldu. Kanyonların sunduğu görsel ziyafetler tüm yorgunluğumuzu aldı.

Bu arada yolda rastladığımız yaban domuzu sürüsü bizi oldukça ürpertti. Bulunduğumuz arabada, o anda yaya olduğumuzu ve domuzların yavruları için neler yapabileceğini kafamızda şöyle bir hayal ettik.