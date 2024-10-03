Çocuklar İçin Sağlıklı Beslenme Çantası Hazırlamanın Altın Kuralları.

Çocuklar için sağlıklı bir beslenme çantası dengeli ve besleyici yiyeceklerle dolu olmalıdır. Sağlıklı yiyecekler çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerinde büyük rol oynar. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Uzm. Dyt. İrem Aksoy ebeveynlere sağlıklı beslenme çantası hazırlamanın altın kurallarından bahsetti.

Okul çağındaki çocukların beslenme alışkanlıklarının şekillendiği en önemli yer okullardır. Dolayısıyla günlük almaları gereken kalorinin çoğunu okulda tükettikleri yiyecek ve içeceklerden alırlar. Bu durumda sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmaları için önemli belirleyiciler okuldaki beslenme çantaları, okul yemekhanesi veya okulda ulaşabilecekleri besinlerdir. Ebeveynler ve öğretmenler çocukların bu süreci yönetmeleri konusunda destek olmalıdırlar.

Şekerli Atıştırmalıklardan Kaçının!

İlkokul öğrencilerinin beslenme çantalarını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir çalışmanın sonucuna göre düzenli olarak beslenme çantası getiren öğrenci sayısının oldukça düşük olduğu ve beslenme çantalarında sağlıksız olarak nitelendirdiğimiz; kek, hazır poğaça, çikolata, şekerli-asitli içecekler, bisküvi, kraker gibi ürünlerin yer aldığı görülmüştür. Bu durum çocukların sadece okul başarısını etkilemekle kalmayıp büyüme gelişmelerini de olumsuz etkileyebileceği ve çeşitli sağlık sorunları yaratabileceği ciddiye alınmalıdır. Özellikle çocukluk çağında sıklıkla rastlanan yeme bozuklukları çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyebilir.

Örneğin yetersiz ve dengesiz beslenmeyle beraber obezite, malnütrisyon, kalp hastalıkları ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskleri artabilir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, mümkünse bir beslenme uzmanı desteği alarak ebeveynler ve öğretmenlerin iş birliğiyle çocuklara sağlıklı beslenme eğitimi verilmelidir.

Okul döneminde bazı öğünleri okulda yapmak durumunda olan çocukların sadece evdeki beslenmelerini iyileştirmek yeterli olmayacak, okuldaki beslenme düzenlerini de sağlıklı hale getirmek gerekecektir.