Türk Halkı Normal Doğumun Teşvik Edilmesi Gerektiğini Düşünüyor

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 4.277 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 51,1’i kadınların normal doğuma teşvik edilmesi gerektiğini söylüyor. Yüzde 28,3’ü ise, doğum türünün doktorların kararına bırakılması gerektiğini belirtirken yüzde 20,6’sı ise doğum türünün kadınların kararına bırakılması gereken bir durum olduğu görüşünde.

Doğum Türüne Kim Karar Vermeli?

Geçtiğimiz günlerde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun sezaryen doğum oranlarının artmasına yönelik dikkat çektiği bir konuşmasında, “Sezaryen oranlarımızı düşüreceğiz. Normal doğum kampanyası yapacağız. Sezaryen bir ameliyattır, doğum türü değildir.” ifadelerinde bulundu. Bu ifadeler kamuoyunda tartışılırken yine Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı normal doğuma teşvik etmesi planlanan kamu spotu videosu da tartışmaların alevini artırdı. Kamu spotunda sezaryen doğum türüne yönelik sahneler, özellikle kadınların tepkisine yol açtı.

Areda Survey araştırma şirketi, doğum yöntemleri üzerine yapılan tartışmalara yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun “Sezaryen oranlarımızı düşüreceğiz. Normal doğum kampanyası yapacağız. Sezaryen bir ameliyattır, doğum türü değildir.” ifadeleri de hatırlatılarak halkın doğum konusuna olan yaklaşımları incelendi.

Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 51,1’i kadınların normal doğuma teşvik edilmesi gerektiğini söylüyor. Yüzde 28,3’ü ise, doğum türünün doktorların kararına bırakılması gerektiğini savunurken, yüzde 20,6’sı ise bu kararın doğum yapacak kadın tarafından verilmesi gerektiğine inanıyor.

Kadınların Yüzde 50,6’sı Normal Doğumun Teşvik Edilmesi Gerektiğini Düşünüyor

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 50,6’sı “Kadınlar normal doğuma teşvik edilmeli” görüşünü desteklerken, bu oran erkeklerde yüzde 51,7. Doğum türünün doktorlar tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünen kadınların oranı yüzde 37,4 iken, bu görüşü benimseyen erkeklerin oranı yüzde 18,9 olarak ortaya çıkıyor. Doğum türünün kadının kendi kararı olması gerektiğini düşünen kadınların oranı yüzde 12 iken, bu oran erkeklerde yüzde 29,4 ile kadınlardan daha yüksek.