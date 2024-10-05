GÜNEYDOĞU GERÇEĞİ GÜNEYDOĞU GERÇEĞİ

Türkiye'de halkımızın, özellikle siyasetçilerin ve aydınlarımızın kafasına yerleştirilen bazı yanlışlıklar vardır. Bunların yerleşmesine, hepimizin saf saf yardımcı olduğu ve zamanla üzerinde düşünemez hale geldiğimiz şüphesizdir.

Bazı iç ve dış güçlerin şuurlu bir şekilde başlattığı ve günümüze süregelen yanlışlar üzerine kurulu, bombardıman şeklinde kasıt olarak işletilen bu propaganda, onlar açısından artık gün yüzüne çıkarak hedefine ulaşamamıştır.

Bugün, Güneydoğu Anadolu, Irak, Suriye, İran üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan politikalar, bu yanlışlar üzerine kurulan bir kurgudur. Bu sebeple de taraflar bulabilmektedir.

İç politika da, ve beynimize yerleşen yanlışları kesin şekilde silinmesi için bir seferberliğe ihtiyaç vardır.

1.10.2024 tarihinde TBMM grup toplantısı yapan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey, "meydanı boş bırakmayız" ültimatom gibi demeçleri çok manidardır.