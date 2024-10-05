GÜNEYDOĞU GERÇEĞİ
GÜNEYDOĞU GERÇEĞİ
Türkiye'de halkımızın, özellikle siyasetçilerin ve aydınlarımızın kafasına yerleştirilen bazı yanlışlıklar vardır. Bunların yerleşmesine, hepimizin saf saf yardımcı olduğu ve zamanla üzerinde düşünemez hale geldiğimiz şüphesizdir.
Bazı iç ve dış güçlerin şuurlu bir şekilde başlattığı ve günümüze süregelen yanlışlar üzerine kurulu, bombardıman şeklinde kasıt olarak işletilen bu propaganda, onlar açısından artık gün yüzüne çıkarak hedefine ulaşamamıştır.
Bugün, Güneydoğu Anadolu, Irak, Suriye, İran üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan politikalar, bu yanlışlar üzerine kurulan bir kurgudur. Bu sebeple de taraflar bulabilmektedir.
İç politika da, ve beynimize yerleşen yanlışları kesin şekilde silinmesi için bir seferberliğe ihtiyaç vardır.
1.10.2024 tarihinde TBMM grup toplantısı yapan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey, "meydanı boş bırakmayız" ültimatom gibi demeçleri çok manidardır.
Muhalefet partileri, Devlet Beyin üstü kapalı bu anlamlı sözlerin içeriğini iyi çözmesi gereklidir. " Su akar yatağını bulur" atasözünün anlamı, bazı olaylara müdahale edilmezse bile o olaylar zaman içerisinde kendiliğinden gerçekleşir. Onun için pis kokan bu suya yol olmayın, yol vermeyin diyor...Çekin ellerinizi bu ayrılıkçı sözde siyasi partilerden. Onları yalnızlığa itiniz, bölücü, hayalci tutumlarına ışık tutmayınız.
Türkiye’mizin yedi bölgesinden biri olan Güneydoğu, 80 milyon Türk'ün alın terinin, göz nurunun, beyin gücünün, kısaca üretim gücünün önemli bir kısmını yatırdığımız bir bölgedir. Bu bölge son dönemde Mehmetçiklerimiz, güvenlik güçlerimiz, gençlerimizin on binlercesinin kanını akıttığı bir bölgemizdir.
Bu bölgede pek çok halk yaşar. Türk, Kırmanç, Zaza, Arap v.d. bunların hiçbirisi birbirlerinin dillerini anlamaz. Bu bölge halkına Kürt demek olması mümkün olmayan bir Pankürdizmdir.
Bu bölgede Türk olarak Karahanlılar, Akkoyunlular, Artukoğulları, Danişment Gazi'nin torunları, Mengücek Gazi'nin torunları, Elbeyliler, Bayatlar, Baraklar, Karakeçililer...yaşar.
MALABADİ KÖPRÜSÜ
Artuklular tarafından 1147 yılında inşa edilen köprü Diyarbakır-Batman yolu üzerindedir...
Ülkemizin vatan toprağına, öyle başka bölge diyenlere kapak olsun...
Tanrı Türkü Korusun.
Saygı ve Sevgilerimle.