KİFAYETSİZ MUHTERİSLER KİFAYETSİZ MUHTERİSLER

Kifayetsiz muhteris kişilerin özellikleri Dunning-Kruger Etkisi ile anlatılmaktadır.

David Dunning isimli iki psikiyatri uzmanı yaptıkları bilimsel araştırmalara dayanarak bir teori geliştirirler. Bu teoriye göre cahil ve niteliksiz insanların, kendilerinden daha bilgili, kültürlü ve nitelikli insanlardan daha çok kendilerine güvendiklerini, kendilerini toplumsal yaşamda daha öne çıkardıklarını ileri sürerler.

İnsanların değer yargıları vardır. Ailesi, dine bakış açısı, siyasi görüşü, taraftarı olduğu takım, işi, hobileri, evcil hayvanları……. Vb gibi gider

Ben Fenerbahçeliyim, bu yazım biraz taraflı bir yazı olabilir. Ama son dönem de yaşananlara karşı kalemimle kendimce tepki göstermek istedim.

Bana göre gerçekten takımına gönül veren herkes her ne yaşanırsa yaşansın takımına saygı duymalıdır.