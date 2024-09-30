KİFAYETSİZ MUHTERİSLER
KİFAYETSİZ MUHTERİSLER
Kifayetsiz muhteris kişilerin özellikleri Dunning-Kruger Etkisi ile anlatılmaktadır.
David Dunning isimli iki psikiyatri uzmanı yaptıkları bilimsel araştırmalara dayanarak bir teori geliştirirler. Bu teoriye göre cahil ve niteliksiz insanların, kendilerinden daha bilgili, kültürlü ve nitelikli insanlardan daha çok kendilerine güvendiklerini, kendilerini toplumsal yaşamda daha öne çıkardıklarını ileri sürerler.
İnsanların değer yargıları vardır. Ailesi, dine bakış açısı, siyasi görüşü, taraftarı olduğu takım, işi, hobileri, evcil hayvanları……. Vb gibi gider
Ben Fenerbahçeliyim, bu yazım biraz taraflı bir yazı olabilir. Ama son dönem de yaşananlara karşı kalemimle kendimce tepki göstermek istedim.
Bana göre gerçekten takımına gönül veren herkes her ne yaşanırsa yaşansın takımına saygı duymalıdır.
Ben 3 nesil bir arada büyüyen şanslı biriyim. Sadece Soyadımın mirasını gururla taşımakla kalmıyorum. 3 nesil Fenerbahçe de spor yapan bir ailenin evladı olmuş olmanın onurunu da taşıyorum.
Fenerbahçe’nin bir çok iniş çıkış yaşadığı zamanlar da evimizde Fenerbahçe konuşulduğunda söylenen tek şey; sen en ufak başarısızlıkta takımına destek olmalısın Fenerbahçelilik bunu gerektirir denirdi.
Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç tur. Son dönemde Başkana istifa ile ilgili yürüyüşler, Galatasaray taraftarının Ali Beye karşı söylemleri, Fenerbahçe’ye yapılan BÜYÜK SAYGISIZLIKTIR.
Hayatında bir şirket bir kulüp yönetmemiş takım tutmanın sadece lig fikstürün den ibaret olduğunu düşünenler, takıma ve yönetime saygı duymayanlar, Kulüp bilançolarını okumayı bilmeyenler, Kulübün tarihini bilmeyenlerin belden aşağıya saldırmalarını doğru bulmuyorum.
Çok mu biliyorsunuz yapın bir sunum hazırlanın BEYLER & BAYANLAR takımı karalamak en kolayı, çözüm üretin, Başkandan randevu alın anlatın, yürümekle slogan atıp belden aşağı konuşmakla olmaz bu işler.
Yapılan eylemler sadece yönetimi karalamakla kalmıyorsunuz Fenerbahçe’yi de KARALAMIŞ oluyorsunuz.
SAYGILARIMLA;
GAMZE ERSÖYLER
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