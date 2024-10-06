ORTADOĞU DA VAHŞET ORTADOĞU DA VAHŞET

Cihan Harbi ya da Harb-ı Umumi diye bilinen Birinci Dünya Savaşı çağımızın kaderini yönlendirmiş bir savaş. Balkanlardan Orta Asya'ya; Kafkaslardan Kuzey Afrika'ya bugün sıcak bölge konumunu koruyan Ortadoğu sorunları, Birinci Dünya Savaşı ile biçimlenmiş 1914-1922 arası İmparatorlukların çöktüğü, yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönem.

Batı yayılımının doruk noktaya ulaştığı 1914'ün çözümsüzlüklerini de bağrında yaşatan bir yenidünya. Bu gelişmelerden belki de kendi iradesiyle yönünü çizen tek bölge ülkesi Türkiye.

Cihan Harbi'ni yitirmesine karşın Milli Mücadele'yle yeni bir devlet kuran ve Batı'ya meydan okuyan bir ülke TÜRKİYE. Bağımsızlık savaşıyla Batı yörüngesinde birçok ülkeye örnek olacak olan Türkiye bu denli sorunlu bir ortamda biçimlenmiş,

Batı boyunduruğuna karşı direnen, yenik düşen ama yılmadan kavgasını sürdüren bir ulusun Cumhuriyet Türkiyesi ile sonuçlanan bir başkaldırısı.

ORTADOĞU'da ise durum farklı idi...