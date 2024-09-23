VATAN AŞKI
VATAN AŞKI
İçinde yaşadığımız devirde, etrafımızda geçen olaylar, vatan sevgisinin önemini çok kuvvetli bir gereksinim olarak gösteriyor. Vatanı için her şeyi fedaya hazır olmak mecburiyetini anlatıyor. Zihniyetimizi ve vücudumuzu buna hazırlamak zorundayız.
Etrafta çakallar üreyip dururken, kendi milletinin fertlerini kuzu haline getirmek gerçek bir cinayet olur.
Vatandaşları, vatanseverleri, muhtemel tehlikelere karşı kuvvetlendirmek ve her türlü savunma araçlarını mükemmel bir surette hazırlamak milli, kutsal bir görevdir.
Her ne amaçla olursa olsun, millet ferdleri arasına düşmanlık ve kin hisleri sokmadan kaçınılmalıdır. Hiç bir milletin ne bütün fertleri fenadır ve ne de iyidir. Hainleri de vardır, çapulcuları, korkakları da. Vicdan bu ayırımı yapmayı emreder.
Vatanını hakkıyla sevenler, toplumun saadet ve gelişmesini şahsi çıkarlarına üstün tutanlar, her şeyden evvel, kendi bilgi ve faziletlerini çoğaltmaya, faydalı herhangi bir meslekte en ileri gitmeyi samimiyetle gayret ederler.
Bir millet de yüksek bilgili, faziletli insanlar ne kadar artar ise, o millet o kadar büyür ve o kadar mutlu olur. İlimsiz milletler için saadet ve ilerleme ihtimali kalmamıştır. Bir millet kendi fertleri arasında üstün kabiliyetli, az bulunur şahsiyetlerin gelişimine çok önem vermelidir.
Bunlar kendini göstermeyi hiç düşünmeyen insanlardır. Bunları tanımak ve onlara her türlü yardımda bulunmak bizlere düşer. Bunda başarı millete edilecek en büyük hizmettir. İlim ve sanatı, yeni buluşlar ve güzel eserlerle ilerletenler bunların arasından çıkar.
İnsanın hiç ölmeyecek gibi çalışması nasıl esas karakteri icabı ise; milletlerin, kendi savunmasını ve hususi şartlarını düşünmesi, ona göre bir programını çizmesi tabii bir şeydir. İşte bu tabii şeye dayanarak diyebilirim ki; bizim yükselme meselemiz, elimizde en büyük sermaye ve kuvvet olan "insanımızı" çoğaltmaya, çoğalma meselesinin ( dökme su ile değirmen döndürmek ) sayılacak damla damla veya kitleler halinde yabancıları getirmek değildir.
Kardeşlerim; İktisat teriminde insanların ihtiyaçları sınırsız olduğu gibi, dâvaların da şu dünyada sonsuz olduğudur. Bu dâvayı gökte aramayınız. O, yerdedir ve karşımızdadır. Yamalı bohçaya benzeyen büyük bir yurdun sahibi bizler; ona göz diken bir çok komşu ve dış güçlerden geri ve azlık durumuna düşmemeliyiz.
Ya, doymayan toprak ve mal hırsı dünyasında mahvolacağız, yahut bize göz dikenleri ezip geçeceğiz. İşte dâva bu...
Milliyetçilik, şu dünyamızdaki insanın, bu dünya üstünde, bu dünya için düşünülmesidir. İnsanı hayvandan ayıran "adalet", hürriyetsiz gerçekleşemez; işte bu yurtta "hürriyet", ancak bir millet kalmamızla mümkündür; milliyetçilik ise, insanımızın bu dengeyi bozmayanıdır.
Gel arkadaş beraber sıvayalım kolları,
Bak karşıda bekliyor, iç huzurlu yolları,
Vatan feryat ediyor, uzat bana elini,
Hep beraber tutalım, doğrultalım
Tanrı Türkü Korusun.
Sevgi ve Saygılarımla.