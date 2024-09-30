YANLIŞ HESAP

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Şimdi de milyonlar olan Arap devletleri, beş milyonluk katil İsrail ile başa çıkamayıp, Sultan Mahmud gibi başka milletlerden imdat bekliyor..

Daha dün bizi yok etme savaşından çıkan Rusya'yı imdada çağırır.

Fakat ordu Moltke'nin askerce öğütlerini dinleyecek yerde sarıklı hocalara danışan eşref saatçi kumandanın elindedir. Koskoca İmparatorluk bir valinin ordusunu yeneceğimiz yerde, onun bir avuç ordusuna yeniliriz. Sultan Mahmud'un tahtı tehlikeye girer. Ne yapar bilir misiniz?

Sultan Mahmut devrindeyiz. On dokuzuncu asır. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa ordusu Kütahya'ya doğru yürür. Bizim yenileşen ordumuzda Moltke, hani şu Fransızlara karşı Prusya'nın zaferini kazanan büyük asker, danışman olarak bizim ordumuzdadır.

Ne garip olay ki ; Bizim ordu komutanlarımızın aklı o eski akıl değil, görev bilincinde olan Atatürk'ün Askerleri, öz ve öz Türk evlatlarıdır bunlar...

Türk Askeri'ni; Çanakkale'den, (Seddülbahir, Kilitbahir), Sakarya'dan, Dumlupınar'dan, Kafkasya'dan, İzmir’den, Kars, Ardahan'dan, Hicaz'dan, Anafartalar'dan, en son Kıbrıs'tan iyi tanır, bilirler...

Kendimizi rehavete kaptırmadan, tedbirimizi planlı ve çeşitli senaryolar ile savaşçı gücümüzü test ederek hazır olmalıyız.

Bizi bekleyen tehlikeleri göz ardı edemeyiz. Çünkü ABD'nin hedefi BOP diye uydurduğu İsrail-Kürdistan üçgeninde yer alan vaat edilmiş topraklardır. Bu topraklar Kürtlere göre kendi topraklar, Yahudi inanışına göre ise Tevrat'ta sözü edilen yerler.

Bazıları, toprak işgali ile yetinirken, bazıları da dışarıdan, ekonomik çıkarlarını ön planda tutacağıdır...